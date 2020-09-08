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Mimar Sinan'ın inşa ettiği tarihi kervansaray, hizmet vermeye başladı

Edirne'de restorasyonu tamamlanan tarihi Rüstempaşa Kervansarayı, konaklama ve restoran hizmeti kapsamında müşterilerini ağırlıyor. Mimar Sinan'ın inşa ettiği tarihi kervansaray, restorasyon çalışmalarının ardından hizmet vermeye başladı.

Mimar Sinan'ın inşa ettiği tarihi kervansaray, hizmet vermeye başladı

Edirne'de restorasyonu tamamlanan tarihi Rüstempaşa Kervansarayı, konaklama ve restoran hizmeti kapsamında müşterilerini ağırlıyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan tarihi kervansaray, işletmecisi tarafından restore ettirildi.

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Misafirlerine konaklama ve restoran hizmeti veren, dikdörtgen avlunun​​​​​​​ çevresinde iki katlı odaların bulunduğu kervansaray, görkemiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

İşletme Müdürü Yusuf Çavdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı yadigarı kervansarayı tarihe sadık kalarak restore ettirdiklerini söyledi. Yaklaşık 2 yıllık restorasyon sürecinin ardından tarihi yapıyı konuklarına açtıklarını belirten Çavdar, "1561 yılında yapılan tarihi kervansaray günümüze kadar farklı hizmetler vermiş. Biz de burada konuklarımıza tarihi anlatmayı değil, tarihi yaşatmayı hedefliyoruz." dedi.

Çavdar, restorasyon sonrası kervansarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yapıya hayran kaldığını dile getirdi.

Edirne'nin jeopolitik konumu dolayısıyla geçmişten günümüze Balkanlar'ın en önemli şehirlerden olduğunu anlatan Çavdar, şunları kaydetti:

"Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında olması dolayısıyla Balkan ülkelerinde yaşayanların ziyaret etmek istediği şehirlerin başında geliyor. Buradan gelenler Edirne'de birkaç gün geçirip alışverişlerini yapıp giderler. Aslında bu kervansarayın yapılma amacı ticaret ve konaklama. Biz de bu amaca uygun hizmet vermeye çalışıyoruz."

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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