Min Suck Ko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Suck Ko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Suck Ko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Min Suck Ko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Min Suck Ko 12 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 고민석 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Min Suck Ko Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Min Suck Ko'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Min Suck Ko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Min Suck Ko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Cheonan Jeil HS
1 Ocak 2019 yılında Ajou University
1 Ocak 2023 yılında Gangwon FC
Min Suck Ko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Min Suck Ko şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Yugu Elementary School (유구초등학교, 2011-2012),
Soongsil Middle School (숭실중학교, 2013-2015),
Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2016-2018),
Ajou University (아주대학교, 2019-)
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