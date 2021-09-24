Mine Gökçe Kırıkkanat kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Mine Gökçe Kırıkkanat kitapları

Mine Gökçe Kırıkkanat kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasına girdi. İşte detaylar...

MİNE GÖKÇE KIRIKKANAT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

70 yaşında olan Türk gazeteci, yazar ve köşe yazarı Mine Gökçe Kırıkkanat Ankara'da doğmuştur.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinin İspanya muhabiri olarak başladı, Cumhuriyet gazetesinin Fransa temsilciliğine getirildi.

1992 yılında Milliyet gazetesine geçti. 1996 yılında Milliyet Fransa muhabirliğiyle birlikte, Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2005-2010 yılları arasında köşe yazılarını Vatan gazetesinde devam ettirdi. Daha sonra kendi deyimi ile 'yuvaya dönen' yazar, 2010 sonbaharından itibaren yazılarını Cumhuriyet gazetesinde sürdürüyor. Fransızca ve İngilizce dili bilen Kırıkkanat, Fransızca TV5 Monde kanalının yabancı gazeteciler ekibinde yer alıyor. Yazarın edebi eserleri deneme, araştırma, öykü ve roman türünde olmaktadır.

EŞİ KİM? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Mine Kırıkkanat evli olup bir çocuk annesidir.

MİNE GÖKÇE KIRIKKANAT KİTAPLARI