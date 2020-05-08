Mine Kırıkkanat yalan haberi tweet atıp hakaret edince rezil oldu!

İngiliz medyası, İngiltere'nin koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den ithal edilen 400 bin tıbbi malzemeyi iade edeceğini yazmıştı. Söz konusu iddialar çok geçmeden Türkiye ve İngiltere tarafından yalanlandı.

MİNE KIRIKKANAT, YALAN HABERİ TWEET ATIP HAKARET ETTİ

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat da, yalan haberi paylaşarak, "İyi bakın, eğer ar kaldıysa, bu utançtır..." ifadesini kullandı.

ART ARDA YALANLAMALAR GELDİ

İngiliz medyasında yer alan, “Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına” yönelik haberler üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, İngiltere'nin Türkiye tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığını teyit ettiğini bildirdi. Haberlere İngiltere Hükümeti'nden de yalanlama geldi.

Açıklamada, "Özel firmanın siparişleri yetiştirememesi üzerine Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti." denildi.

İngiltere hükümetinin açıklamasında, Türk hükümetinin bu süreçte kendilerine çok yardımcı olduğu ve koruyucu giysi tedarikinde yardım etmenin yanı sıra ihracat iznini de hızlandırdığı kaydedildi.

BÜYÜKELÇİ YAPTIĞI PAYLAŞIM İLE İDDİALARI YALANLADI

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, ülkesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Türkiye'den ithal ettiği 400 bin adet tıbbi malzemeyi iade edeceği iddiasını yalanladı.

MİNE KIRIKKANAT KİMDİR?

Mine Gökçe Kırıkkanat, 1951'de Ankara'da doğmuştur. Türk gazeteci, yazar ve köşe yazarıdır.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi'nin İspanya muhabiri olarak başladı, Cumhuriyet Gazetesi Fransa temsilciliğine getirildi.

1992 yılında Milliyet Gazetesi'ne geçti. 1996 yılında Milliyet Fransa muhabirliğiyle birlikte, Radikal Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 2005-2010 yılları arasında köşe yazılarını Vatan Gazetesi'nde devam ettirdi. Daha sonra kendi deyimi ile 'yuvaya dönen' yazar, 2010 sonbaharından itibaren yazılarını Cumhuriyet Gazetesi'nde sürdürüyor. Fransızca TV5 Monde kanalının yabancı gazeteciler ekibinde yer alıyor. Yazarın edebi eserleri deneme, araştırma, öykü ve roman türünde olup yapıtlarını Sinek Sarayı, Bir Gün Gece ve Destina (Literatür Yayınları, 2008), Bir Nehir Roman oluşturmaktadır.

Fransa'da yayınlanan en son romanı, Bir Gün Gece'dir (La Malediction de Constantin, Ed. Metailie 2006).

Mine Kırıkkanat çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Emekli Büyükelçi Volkan Bozkır'ın kuzenidir.