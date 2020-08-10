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  3. Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozu binlerce beğeni aldı

Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozu binlerce beğeni aldı

Güzel oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Tugay'ın kırmızı bikinili paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozu binlerce beğeni aldı

Zalim İstanbul dizisinde güzelliğiyle adından söz ettiren Mine Tugay, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu son olarak tatilden paylaştığı kırmızı bikinili fotoğrafıyla yine yürekleri hoplattı. 

Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozu binlerce beğeni aldı

Denizden çıkarken çekilmiş bir karesini Instagram hesabından ‘Yaz’ notuyla paylaşan 42 yaşındaki oyuncunun bu karesi olay oldu. 

Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozu binlerce beğeni aldı

Tugay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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