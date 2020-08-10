Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozu binlerce beğeni aldı

Zalim İstanbul dizisinde güzelliğiyle adından söz ettiren Mine Tugay, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu son olarak tatilden paylaştığı kırmızı bikinili fotoğrafıyla yine yürekleri hoplattı.

Denizden çıkarken çekilmiş bir karesini Instagram hesabından ‘Yaz’ notuyla paylaşan 42 yaşındaki oyuncunun bu karesi olay oldu.

Tugay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.