Minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var! Diyarbakır-Bingöl kara yolu üzerinde bir minibüs devrildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Diyarbakır-Bingöl karayolunda mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Meydana gelen kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. İŞÇİLER KARADENİZ'E FINDIK TOPLAMAYA GİDİYORLARDI Kaza, Diyarbakır Bingöl karayolu Lice ilçesi abalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’dan Karadeniz bölgesine fındık toplamak için mevsimlik işçileri taşıyan 21 BA 048 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile taklalar atarak devrildi. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipler sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Lice Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında olay yerinden kaçan sürücü ise yakalanması için jandarma ekipleri başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Etiketler : kaza, minibüs, diyarbakır



