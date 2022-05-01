Miniklerin teravih treninde son yolculuğu! Ayasofya'da son namazlarını kıldılar! "Ayasofya'nın duvarlı çiçek açtı"

İmam Mahmut Eroğlu'nun, Ramazan'da çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek için düzenlediği "Teravih Treni" oyunu, Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid'in de dikkatini çekmişti. Tüm dünyaya yayılan tren oyunu geçtiğimiz gün İngiltere'ye de taşındı. Son olarak, minikler son teravih namazında Ayasofya'nın duvarlarına çiçek açtırdı.

TRENDE SON YOLCULUK

Çocukların Ramazan ayı boyunca çok sevdiği teravih treni, tüm dünyaya yayıldı. Camiinin çocuklara ihtiyacı olduğu bu günlerde, miniklerin tek sıra halinde oluşturdukları nizami sırayı görenler mest oldu. Geçtiğimiz gün son teravih namazını Ayasofya'da aileleriyle kılan minikler, orada da teravih treni oluşturarak, ibadete açılan Ayasofya Camii'nin içini çiçek bahçesine çevirdiler. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler kısa sürede viral olurken, "Kuzuların son tren yolculuğu" yorumları da beraberinde geldi.