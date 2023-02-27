Mirza Jasarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Jasarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirza Jasarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirza Jasarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirza Jasarevic 12 Aralık 1999 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mirza Jašarević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirza Jasarevic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirza Jasarevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirza Jasarevic'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mirza Jasarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirza Jasarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirza Jasarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirza Jasarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2018 yılında NK Oriolik

26 Temmuz 2019 yılında Marsonia 1909

9 Şubat 2022 yılında Slav Pleternica

1 Temmuz 2022 yılında FC Wiltz 71

Mirza Jasarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirza Jasarevic şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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