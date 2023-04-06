Misafir depremzedeler, Üsküdar belediyesinin düzenlediği iftarda boğaz turuyla beraber oruçlarını açtı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Üsküdar'a getirilen ve TOKİ evlerinde kalan misafir depremzedeler için Üsküdar Belediyesi 300 depremzedeye iftar vererek, boğaz turu düzenlendi.

YAYINLAMA
Google News
Misafir depremzedeler, Üsküdar belediyesinin düzenlediği iftarda boğaz turuyla beraber oruçlarını açtı

Üsküdar Belediyesi tarafından, ilçede misafir edilen 300 depremzede için boğaz turu düzenlendi. Programa katılan depremzede misafirler boğaz turu eşliğinde oruçlarını açtı.

bg3495.jpg

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Üsküdar'a getirilen ve TOKİ evlerinde kalan misafir depremzedeler için Üsküdar Belediyesi tarafından boğaz turu düzenlendi. Valide Sultan Gemisi'nde düzenlenen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ve depremzede vatandaşlar çocuklarıyla birlikte katılım sağladı. Kur'an tilaveti sonrası ezanın duyulmasıyla depremzede vatandaşlar Marmara Denizi'nde oruçlarını açtı. Yemek ikramı eşliğinde boğaz turuna katılan vatandaşlar boğaz manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaşanan deprem felaketi sonrası güzel bir akşam geçiren depremzede çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Düzenlenen iftar sonrası konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Bugün sizleri misafir ettik. Biz Ramazan öncesinde de sizlere farklılık olsun diye İstanbul'u ve Üsküdar'ı tanıyın diye misafir ettik. Ramazanın bereketini beraber paylaşalım düşüncesiyle belirli periyotlarla Valide Sultan gemimizde sizleri misafir etmeye devam edeceğiz" dedi.

Depremzede Bünyamin Polat, "Deprem anından Kahramanmaraş'taydık. Depremi bütün şiddetiyle yaşadık. 10 gün boyunca kar-fırtına ile birlikte soğukları gördük. Yeğenimiz enkaz altında olduğu için orada nöbet tutmaya mecbur kaldık. Depremden 15 gün sonra buraya geldik. Üsküdar Belediyesinin tahsis ettiği TOKİ konutlarında kalıyoruz. Şu anda Üsküdar Valide Sultan Gemisinde iftar programındayız. İnşallah birazdan iftarımızı açacağız" dedi.

İftar yemeği sonrası konuşan depremzede Ömer Kişi, "Kahramanmaraş'tan geldik, 5 kişilik bir aileyiz. Üsküdar Belediyesinin bize tahsis ettiği TOKİ konutlarında kalıyoruz. Ailemizle beraber buraya iftara geldik. Başkan Hilmi Türkmen Bey'e teşekkür ediyoruz. Zor bir süreçten geçiyorduk, buraya geldik kendi evimiz gibi rahatız burada" dedi.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ev Sahipleri Ve Kiracılar Dikkat! Yanlış Yapana Büyük Ceza Kapıda! İşte Yeni Şartlar
Ev Sahipleri Ve Kiracılar Dikkat! Yanlış Yapana Büyük Ceza Kapıda! İşte Yeni Şartlar
Canan Kaftancıoğlu duyurdu! CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendi!
Canan Kaftancıoğlu duyurdu! CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendi!
Çeşme beyaza büründü! İzmir'e kış Nisan ayında uğradı!
Çeşme beyaza büründü! İzmir'e kış Nisan ayında uğradı!
Deprem bölgesinden dönen belediye aracı devrildi! Ölü ve yaralılar var!
Deprem bölgesinden dönen belediye aracı devrildi! Ölü ve yaralılar var!
Son Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor!
Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor!
Türk Arabesk Sanatçıları Kimlerdir? A’dan Z’ye Gelmiş Geçmiş Türk Arabesk Sanatçıları
Türk Arabesk Sanatçıları Kimlerdir? A’dan Z’ye Gelmiş Geçmiş Türk Arabesk Sanatçıları
Patates Kızartması Nasıl Yapılır? Özel Kızarma Tarifi
Patates Kızartması Nasıl Yapılır? Özel Kızarma Tarifi
HDP'li Sırrı Sakık'tan şok açıklamalar! Kılıçdaroğlu HDP'ye kapalı kapılar ardında söz mü verdi? terörist başı Öcalan, dahil PKK'lılara af mı geliyor?
HDP'li Sırrı Sakık'tan şok açıklamalar! Kılıçdaroğlu HDP'ye kapalı kapılar ardında söz mü verdi? terörist başı Öcalan, dahil PKK'lılara af mı geliyor?
Kan donduran vahşet! iki gündür kayıp kız çocuğu boynuna briketle bağlı halde kuyuda ölü bulundu
Kan donduran vahşet! iki gündür kayıp kız çocuğu boynuna briketle bağlı halde kuyuda ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz"
Çok Okunanlar
Nüvide isminin anlamı nedir, Nüvide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüvide isminin anlamı nedir, Nüvide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Feyyat isminin anlamı nedir, Feyyat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Feyyat isminin anlamı nedir, Feyyat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gökşin isminin anlamı nedir, Gökşin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gökşin isminin anlamı nedir, Gökşin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ozanay isminin anlamı nedir, Ozanay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ozanay isminin anlamı nedir, Ozanay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bayburt’ta asırlık gelenek bu yıl da devam etti, ’On beşi’ geleneğinde çocuklar büyük coşku yaşadı
Bayburt’ta asırlık gelenek bu yıl da devam etti, ’On beşi’ geleneğinde çocuklar büyük coşku yaşadı
Kaçkar Dağlarının eteklerinden sevimli görüntüler, yavru ayı ve annesinin kar keyfi drone ile görüntülendi
Kaçkar Dağlarının eteklerinden sevimli görüntüler, yavru ayı ve annesinin kar keyfi drone ile görüntülendi
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!