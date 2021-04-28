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Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 4226.02

Meslek Adı : Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief)
Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu : Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Grubu : Müşteri Danışma Elemanları
Meslek Birim Grubu : Resepsiyonistler (Genel)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Öğretmeni mesleği için “2320.99” kod olarak kullanılır iken Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler) mesleği için “1221.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief) Meslek Kodu “4226.02” olarak belirlenmiştir.
 

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