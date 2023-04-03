Mischa Hauser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mischa Hauser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mischa Hauser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mischa Hauser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mischa Hauser 23 Ocak 2000 tarihinde Bad Homburg vor der Höhe şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mischa Hauser Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOACK SPORTS GmbH yapmaktadır. Mischa Hauser, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mischa Hauser'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mischa Hauser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mischa Hauser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mischa Hauser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mischa Hauser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Klein-Karb. Jgd.

1 Temmuz 2015 yılında Offenbach Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Frankfurt U17

1 Temmuz 2017 yılında Frankfurt U19

29 Ağustos 2018 yılında E. Frankfurt

1 Temmuz 2019 yılında FSV Frankfurt

1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln II

Mischa Hauser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mischa Hauser şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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