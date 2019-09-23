Mısır halkının darbeci Sisi'ye karşı öfkesi büyüyor

Başkent Kahire dâhil birçok şehirde asker meydanları kuşattı. Mısırlılar tehditlere rağmen “Sisi istifa” sloganları attı. Mısır İçişleri Bakanlığından cuma günkü gösterilerde gözaltılar olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Mısır Hak ve Özgürlükler Komisyonu (ECFR), el-Mansura’da 8, el-Mahalle’de 20, Kahire ve İskenderiye’de 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Mısırlı hukukçu Muhammed el-Bakir ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, es-Selam ve el-Cebel el-Ahmar askerî kamplarında gözaltında tutulanların sayısının çok fazla olduğunu, bunlardan bir kısmının serbest bırakıldığını kaydetti.

“KORKU DEVRİ SONA ERDİ”

Paylaştığı yolsuzluk videolarıyla protestoların başlamasında etkili olan İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali de Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi görevi bırakmadığı takdirde cuma günü Mısır’da milyonların iştirak edeceği bir gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Demokratik Mısır Partisinden yapılan açıklamada siyasi tutukluların serbest bırakılmasını da kapsayacak şekilde “kapsamlı siyasi reform” çağrısında bulunuldu.

Devrimci Sosyalist Hareket’in açıklamasında ise “korku devrinin sona erdiği ve Sisi’nin görevi bırakmasının zor değil bilakis her zamankinden daha kolay olduğu” belirtildi.