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Mısır tarlasını domuzlardan koruyayım derken yanlışlıkla arkadaşını vurdu
İstanbul Çatalca'da mısır tarlasını domuzlardan bir türlü kurtaramayan vatandaş, gelecek olan domuzları vurmak için tuttuğu nöbet esnasında yanlışlıkla arkadaşını vurdu.
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