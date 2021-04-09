Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait keşif! 'Kayıp Altın Şehir' bulundu!

Mısır Çalışmaları Profesörü Bryan, Mısır'da yeni keşfedilen 'kayıp altın şehir' olarak görülen antik kenti Tutankhamun'un mezarının ardından en büyük arkeolojik keşif olarak değerlendirdi. Söz konusu keşif dünya basınına konu oldu.

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır İmparatorluğu döneminde Luksor'daki en büyük idari ve endüstriyel yerleşim yeri olduğu belirtilen antik kentin, Kral III. Amenhotep tarafından 3 bin yıl önce kurulduğu belirtildi.

GÜNLÜK HAYATTA KULLANILAN ALETLER BULUNDU

Görevli ekip tarafından keşfedilen kentin duvarının neredeyse yıkılmamış olarak bulunduğuna açıklamada dikkat çekildi. 'Kayıp Altın şehir' adı ile anılan antik kentin odalarında günlük hayatta kullanılan aletler bulunduğu duyuruldu.

Antik kentte Mısır İmparatorluğu'nun idari ve sanayi merkezinin yanı sıra, Kral III. Amenhotep'e ait üç kraliyet sarayının bulunduğu da söylendi. Bölgede yapılacak yeni kazılarda ise yeni antik mezarların bulunması beklentiler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi Mısır Çalışmaları Profesörü Betsy Bryan, antik kenti, Tutankhamun'un mezarının bulunmasından sonra en büyük arkeolojik buluş olarak değerlendirdi.