Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait keşif! 'Kayıp Altın Şehir' bulundu!

Mısır Çalışmaları Profesörü Bryan, Mısır'da yeni keşfedilen 'kayıp altın şehir' olarak görülen antik kenti Tutankhamun'un mezarının ardından en büyük arkeolojik keşif olarak değerlendirdi. Söz konusu keşif dünya basınına konu oldu.

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır İmparatorluğu döneminde Luksor'daki en büyük idari ve endüstriyel yerleşim yeri olduğu belirtilen antik kentin, Kral III. Amenhotep tarafından 3 bin yıl önce kurulduğu belirtildi.

Zahi Hawass Unearthed the Lost City of “Aten” https://t.co/io30h4CbDb #Egypt #Archaeology #Egyptology more exclusive footage to be posted later @indyfromspace @yukinegy pic.twitter.com/gxbwBigxiu