Mısır'da bir doktor, hemşiresinden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istemişti! Yaptıkları cezasız kalmadı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan İktisat Mahkemesi, büyük tepki çeken olayla ilgili dava kararını açıkladı.

Karar doğrultusunda hastanede aktif görevde olan 2 doktor ve 1 hastane çalışanı 2'şer yıl hapis ve 100 biner cüneyh (6 bin dolar;) para cezasına çarptırıldı. Karara dair temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.

"MOBBING UYGULAMA VE HAKARET ETME SUÇU"

Hammade es-Savi isimli Mısır Başsavcısı, 14 Eylül tarihinde 2 doktor ve 1 hastane çalışanını; erkek bir hemşireye yönelik "mobbing uygulama ve hakaret etme" suçundan mahkemeye sevk etmişti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Özel bir hastanede görevli doktor, erkek hemşireden "köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini" istediği video sosyal medyaya atılmış ve büyük tepki görmüştü.

Oluşan bu büyük tepkinin arkasından videoda hemşireyi aşağılayan doktor görevinden alınmıştı.