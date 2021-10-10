Mısır'da bir doktor, hemşiresinden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istemişti! Yaptıkları cezasız kalmadıMasterChef Türkiye'nin şefleri Erdoğan'la buluştu! Mehmet Yalçınkaya'dan fotoğraf geldiSuudi Arabistan'dan aşısızlara kötü haber! '2 doz olmayan umre yapamaz'Sevgi Evleri'nden kaçırdığı oğlunu polise vermemek için boğazına bıçak dayayarak tehditler savurduEsenyurt'ta park halindeki iki tır alev topuna döndü!Sağlık çalışanlarını taşıyan uçak düştü: 6 ölü!Nihal Yalçın kimdir? Nereli, kaç yaşında? Nihal Yalçın oynadığı dizilerNihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya ödül gecesinde sert çıkış: "Sus mu dediniz?"İtalya'da olaylı gece: Halk ve polis birbirine girdi! Çok sayıda yaralı varSavaşı sahnelerini aratmayan tatbikat! Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı: İşgal bölgeleri imha edildi!
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Mısır'da bir doktor, hemşiresinden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istemişti! Yaptıkları cezasız kalmadı

Mısır'da özel bir hastanede görevli doktor, erkek hemşiresinden "köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini" istemişti. Tepki çeken olaya ilişkin açılan davada 2 doktor ve 1 hastane çalışanı 2'şer yıl hapis cezası aldı.

Mısır'da bir doktor, hemşiresinden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istemişti! Yaptıkları cezasız kalmadı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan İktisat Mahkemesi, büyük tepki çeken olayla ilgili dava kararını açıkladı. 

Karar doğrultusunda hastanede aktif görevde olan 2 doktor ve 1 hastane çalışanı 2'şer yıl hapis ve 100 biner cüneyh (6 bin dolar;) para cezasına çarptırıldı. Karara dair temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.

Mısır'da bir doktor, hemşiresinden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istemişti! Yaptıkları cezasız kalmadı

"MOBBING UYGULAMA VE HAKARET ETME SUÇU"

Hammade es-Savi isimli Mısır Başsavcısı, 14 Eylül tarihinde 2 doktor ve 1 hastane çalışanını; erkek bir hemşireye yönelik "mobbing uygulama ve hakaret etme" suçundan mahkemeye sevk etmişti.

Mısır'da bir doktor, hemşiresinden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istemişti! Yaptıkları cezasız kalmadı

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Özel bir hastanede görevli doktor, erkek hemşireden "köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini" istediği video sosyal medyaya atılmış ve büyük tepki görmüştü. 

Oluşan bu büyük tepkinin arkasından videoda hemşireyi aşağılayan doktor görevinden alınmıştı.

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