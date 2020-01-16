Mısır'da gözaltına alınan bir AA çalışanı serbest bırakıldı!

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kazancı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de salıverilmesini bekliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Mısır polisi 14 Ocak Salı günü Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

AA'nın 4 çalışanının gözaltına alınması, başta ABD Dışişleri Bakanlığı ve BM olmak üzere Gazetecileri Koruma Komitesi, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kınanmıştı.

BASKININ NEDENİNE İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti.

Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti.

BİLİNMEYEN BİR YERE GÖTÜRÜLDÜLER

Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri,1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu.

Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü. Polisin gözaltına aldığı ajans çalışanlarının daha sonra Mısır savcılığınca sorgulandığı öğrenildi.

AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı’nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, konuyu başından bu yana yakından takip ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.

DÜNYADAN TEPKİLER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de adının açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Mısır'ın AA ofisine düzenlediği baskına ilişkin, "Söz konusu haberlerin farkındayız. Eğer doğruysa, Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma ve Mısır'da özgür ve açık medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz." demişti.

Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği'nden (ABNA-SE) yapılan açıklamada da "Böylesine pervasız bir hareket, doğrudan basın özgürlüğü ve genelde de gazeteci toplumuna zarar vermekte." ifadeleriyle tepki gösterilmişti. ABNA-SE, Mısırlı yetkililere "basının bildik ve köklü kuralları ile yasalarına göre hareket etmeleri" çağrısı yapmıştı.

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) ise açıklamasında, Mısır güçlerince AA'nın Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınamıştı.

Üyesi olan Anadolu Ajansı ve gazetecilerinin yanında yer aldığını vurgulayan EANA, "EANA Yönetim Kurulu olarak, demokrasinin temel değerlerine büyük önem veriyor ve özgür gazeteciliği, demokratik toplumların temel taşı olarak görüyoruz. Bu sebeple bu değerlere karşı hareket etmek son derece kınanabilir bir eylem biçimidir." açıklamasını yapmıştı.

Mısır, yoğun tepkiler üzerine konuyu çarpıtmaya çalıştı

Mısır İçişleri Bakanlığı ise emniyetin AA Kahire ofisine hiçbir gerekçe göstermeden düzenlediği baskının üzerinden 24 saat geçtikten sonra ve uluslararası yoğun tepkiler üzerine dün akşam yaptığı skandal bir açıklamayla konuyu çarpıtma girişiminde bulundu.

Anadolu Ajansı adının hiç zikredilmediği ve somut bir suçlamanın yer almadığı açıklamada, ofise yapılan baskının Mısır Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığından alınan iznin ardından gerçekleştirildiği aktarıldı.