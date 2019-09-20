Mısır'da halk ayaklandı! Polis harekete geçti!

Sisi'yi yolsuzlukla suçlayan İspanya’da yaşayan Mısırlı Muhammed Ali, halkı sokağa çağırmıştı.

DARBECİ GÜÇLERDEN ÖNLEM!

Yapılan çağrı sonrası güvenlik güçlerinin ülkenin büyük meydanlarına dağılarak onlarca kişiyi gözaltına aldığı, İttihadiye Sarayı’na giden yolları ve köprüleri kapattığı bilgisi aktarıldı.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ!

Ancak tüm önlemlere rağmen büyük bir kalabalık Tahrir Meydanı'nda toplanarak darbeci Sisi aleyhine sloganlar atmaya başladı.

POLİSTEN GÖZALTI!

Tahrir Meydanı'nda ve sokaklarda halk kalabalığı giderek artarken, polis ise gözaltılara başladı.

Öte yandan, polisin Tahrir Caddesi üzerindeki dükkanları kapattırdığı ifade ediliyor.

SİSİ ABD'YE GİDECEKTİ, İPTAL EDEBİLİR

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sisi’nin Birleşmiş Milletlerin (BM) Genel Kurulu için New York’a yapacağı ziyareti iptal edilebileceği belirtiliyor.