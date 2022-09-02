Mısır'da peş peşe 2 trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Mısır'da meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Süveyş ve El-Celale kentleri ve Nil Deltası'nda gelen kazalar Mısır'ın resmi basın hesaplarında duyuruldu.

Rukiye Karapunar
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Mısır'da peş peşe 2 trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre ülkede peş peşe 2 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalardan sonra kaza bölgesine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi.

ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Ülkenin doğusundaki Süveyş ve El-Celale kentleri arasında bir otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 46 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgeye 50'den fazla ambulansın gönderildiği, yaralıların Süveyş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Mısır'da peş peşe 2 trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

TREN VE OTOBÜS ÇARPIŞTI

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeydeki Nil Deltası'nda da hemzemin geçitte tren ile otobüs çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Mısır'da peş peşe 2 trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

MISIR EN ÇOK KAZA YAŞAYAN ÜLKELERDEN BİRİSİ

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada da 109'uncu sırada yer alıyor.

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