Mısır'da yolcu otobüsü su kanalına devrildi! Ölü sayısı git gide artıyor!

Mısır’da bir yolcu otobüsünün su kanalına düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Mısır'ın Dekahliye ilinin kuzeyindeki Aga kasabasında bir yolcu otobüsü, Mansuriya kanalına düştü. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının arttığı bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 24'E ÇIKTI

Mısır'ın Dekahliye ilinin kuzeyindeki Aga kasabasında bir yolcu otobüsü, Mansuriya kanalına düşmüş, ilk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yeni açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirilirken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 4 bin dolar tazminat ödeneceğini duyuruldu.

Mısır medyası, kazanın direksiyon arızası nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Haberin Devamı

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı yaşanan kaza sonrası "Mısır'ın Dekahliye kentinde, 12 Kasım'da yaşanan otobüs kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." şeklinde taziye mesajı yayımladı.