Mısır'dan taziye açıklaması "Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne içten taziyelerimizi iletiyoruz"

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada ile İstanbul'daki patlamayı en güçlü şekilde kınayarak, Türk halkına taziyelerini iletti.

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Mısır'dan taziye açıklaması "Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne içten taziyelerimizi iletiyoruz"

Türkiye'nin uzun süredir ilişkileri en alt seviyede tutulan Mısır'dan İstanbul taksimdeki patlamayla ilgili taziye mesajı geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Mısır'ın İstanbul'daki patlamayı en güçlü şekilde kınadığını belirterek, dünyaya teröre karşı birleşmeye ve maddi manevi her türlü kaynağın kurutulması çağrısında bulundu.

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Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne içten taziyelerimizi iletiyoruz

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada ile İstanbul'daki patlamayı en güçlü şekilde kınayarak, Türk halkına taziyelerini iletti. Zeyd, Mısır'ın saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne içten taziyelerini ileterek, yaralılara acil şifa diledi. Mısır'ın, nedenleri ne olursa olsun her türlü şiddeti ve terörü reddeden kararlı duruşunu vurgulayan Zeyd, tüm dünya ülkelerini bu nefret uyandıran olguya karşı birleşmeye ve maddi manevi her türlü kaynağın kurutulması çağrısında bulundu.

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