Mısır'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Mısır'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Mısır ya da resmî adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti, Afrika ile Asya kıtalarının kesişiminde yer alan bir ülke. Kuzey Afrika'nın nüfusu en büyük olan ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Akdeniz ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Mısır'ın, batısında Libya, güneyinde ise Sudan yer almaktadır.

Mısır'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Mısır 102334404 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 14. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0131 olduğu görülmektedir.

Mısır'ın Müslüman Nüfus sayısı 78,513,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 94,6 olarak rakamlara yansımıştır.

Mısır'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Mısır'ın yüz ölçümü 1001627 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Mısır'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 6000 km² Karasal Alan : 995450 km²

Mısır'ın Haritadaki Yeri / Konumu