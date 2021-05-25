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Misli.com 2.Lig play-off final: Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig play-off final maçında Kocaelispor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takımın TFF 1.Lig'e yükseleceği final müsabakası hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde...

Misli.com 2.Lig play-off final: Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig play-off yarı finalinde Kırşehir Belediyespor'u 5-1 yenerek finale yükselen Sakaryaspor ile Hekimoğlu Trabzonspor'u 0-0 biten ilk maçın ardından 2-2 sona eren rövanş maçıyla eleyen Kocaelispor, TFF 1.Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için final müsabakasında karşı karşıya gelecek. İki takımın taraftarları ve futbolseverler heyecanla mücadele hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalarda bulunuyor. Peki Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? 

MİSLİ.COM 2.LİG PLAY-OFF FİNAL: KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak olan Misli.com 2. Lig play-off final müsabakası 28 Mayıs Cuma günü oynanacak. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan zorlu müsabaka  saat 20.00’de başlayacak.

Mücadeleyi kazanan takım TFF 1.Lig'e yükselen üçüncü takım olacak.

Mücadelenin yayınlanacağı bir kanal henüz bulunmazken A Spor veya TRT Spor ekranlarından zorlu maçın yayınlanması bekleniyor.

Ayrıca maçın hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Haber: Tayfun Altuntaş

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