Misli.com 2. Lig'de 11. hafta fikstürü
Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarındaki 11. hafta maçları yarın yapılacak.
Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarındaki 11. hafta maçları yarın yapılacak. Karşılaşmaların hepsi saat 13.00'te ve Çarşamba günü oynanacak.
Saat 13.00'te başlayacak 11. haftanın programı şöyle:
BEYAZ GRUP
Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu FK (Mustafa Kemal Atatürk)
Sancaktepe FK-Afjet Afyonspor (15 Temmuz)
Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor (Diyarbakır)
Anagold 24Erzincanspor-Manisa FK (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)
Hekimoğlu Trabzon-Sarıyer (Ortahisar Yavuz Selim)
Uşakspor-Zonguldak Kömürspor (Uşak 1 Eylül)
Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor (Şanlıurfa GAP)
Not: Kahramanmaraşspor-Çorum FK ve Ankara Demirspor-İnegölspor karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
KIRMIZI GRUP
GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor (Gazi)
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Turgutluspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Eyüpspor-Kardemir Karabükspor (Eyüp)
Tarsus İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Tarsus İlçe)
Vanspor FK-Tetiş Yapı Elazığspor (Van Atatürk)
Sakaryaspor-Mamak FK (Yeni Sakarya Atatürk)
Karacabey Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)
Not: Pazarspor-Pendikspor ve Kırklarelispor-Bayburt Özel İdare maçları,yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.