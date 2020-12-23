Misli.com 2. Lig'de 16. hafta tamamlandı! İşte sonuçlar ve puan durumu

Misli.com 2. Lig'de 16. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, evinde Zonguldak Kömürspor'u 4-0 yendi ve puanını 44'e çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü. Bu grupta oynanması gereken Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor karşılaşması ertelendi.

Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor, puanını 35'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

BEYAZ GRUP

O G B M A Y AV P 1.MANİSA FK 16 14 2 0 53 12 41 44 2.SARIYER 15 8 6 1 21 5 16 30 3.HEKİMOĞLU TRABZON 14 9 3 2 27 12 15 30 4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 14 8 4 2 22 12 10 28 5.UŞAKSPOR 15 7 5 3 27 19 8 26 6.AMED SPORTİF FAALİYETLER 15 7 3 5 21 20 1 24 7.ANKARA DEMİRSPOR 12 6 3 3 23 13 10 21 8.SANCAKTEPE FK 11 6 2 3 19 8 11 20 9.KOCAELİSPOR 11 6 2 3 13 11 2 20 10.AFJET AFYONSPOR 13 4 5 4 16 19 -3 17 11.ÇORUM FK 12 4 3 5 22 19 3 15 12.KAHRAMANMARAŞSPOR 13 3 6 4 14 18 -4 15 13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 15 3 5 7 15 23 -8 14 14.ERGENE VELİMEŞESPOR 15 3 4 8 17 25 -8 13 15.HACETTEPE 15 2 3 10 11 28 -17 9 16.NİĞDE ANADOLU FK 14 1 5 8 8 24 -16 8 17.İNEGÖLSPOR 13 1 4 8 9 20 -11 7 18.GÜMÜŞHANESPOR 14 2 3 9 15 33 -18 6 19.ŞANLIURFASPOR 13 1 2 10 7 39 -32 2

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

KIRMIZI GRUP

O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 15 11 2 2 37 14 23 35 2.VANSPOR FK 16 10 4 2 27 13 14 34 3.TURGUTLUSPOR 16 10 0 6 18 24 -6 30 4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 16 8 5 3 22 13 9 29 5.SAKARYASPOR 14 8 4 2 24 13 11 28 6.KIRKLARELİSPOR 15 6 7 2 18 7 11 25 7.SERİK BELEDİYESPOR 15 6 6 3 23 16 7 24 8.PAZARSPOR 14 7 2 5 25 22 3 23 9.TARSUS İDMANYURDU 14 6 4 4 25 17 8 22 10.SİVAS BELEDİYESPOR 16 5 7 4 29 22 7 22 11.BODRUMSPOR 16 6 4 6 32 26 6 22 12.KARACABEY BELEDİYESPOR 16 6 4 6 19 16 3 22 13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 16 5 5 6 15 17 -2 20 14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 16 5 3 8 20 17 3 18 15.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 16 5 2 9 21 31 -10 14 16.PENDİKSPOR 15 4 1 10 22 22 0 13 17.GMG KASTAMONUSPOR 14 3 4 7 14 23 -9 13 18.MAMAK FK 15 3 3 9 13 37 -24 12 19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 13 3 1 9 9 23 -14 10 20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 16 0 2 14 4 44 -40 -1

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.