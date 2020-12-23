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Misli.com 2. Lig'de 16. hafta tamamlandı! İşte sonuçlar ve puan durumu

Misli.com 2. Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı haftada maç sonuçlarına ve puan durumuna haberimizden göz atabilirsiniz.

Misli.com 2. Lig'de 16. hafta tamamlandı! İşte sonuçlar ve puan durumu

Misli.com 2. Lig'de 16. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, evinde Zonguldak Kömürspor'u 4-0 yendi ve puanını 44'e çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü. Bu grupta oynanması gereken Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor karşılaşması ertelendi.

Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor, puanını 35'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

BEYAZ GRUP

 OGBMAYAVP
1.MANİSA FK16142053124144
2.SARIYER158612151630
3.HEKİMOĞLU TRABZON1493227121530
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1484222121028
5.UŞAKSPOR157532719826
6.AMED SPORTİF FAALİYETLER157352120124
7.ANKARA DEMİRSPOR1263323131021
8.SANCAKTEPE FK116231981120
9.KOCAELİSPOR116231311220
10.AFJET AFYONSPOR134541619-317
11.ÇORUM FK124352219315
12.KAHRAMANMARAŞSPOR133641418-415
13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR153571523-814
14.ERGENE VELİMEŞESPOR153481725-813
15.HACETTEPE1523101128-179
16.NİĞDE ANADOLU FK14158824-168
17.İNEGÖLSPOR13148920-117
18.GÜMÜŞHANESPOR142391533-186
19.ŞANLIURFASPOR131210739-322

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

KIRMIZI GRUP

 OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR15112237142335
2.VANSPOR FK16104227131434
3.TURGUTLUSPOR1610061824-630
4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR168532213929
5.SAKARYASPOR1484224131128
6.KIRKLARELİSPOR156721871125
7.SERİK BELEDİYESPOR156632316724
8.PAZARSPOR147252522323
9.TARSUS İDMANYURDU146442517822
10.SİVAS BELEDİYESPOR165742922722
11.BODRUMSPOR166463226622
12.KARACABEY BELEDİYESPOR166461916322
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR165561517-220
14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR165382017318
15.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR165292131-1014
16.PENDİKSPOR1541102222013
17.GMG KASTAMONUSPOR143471423-913
18.MAMAK FK153391337-2412
19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR13319923-1410
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR160214444-40-1

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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