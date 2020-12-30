Misli.com 2. Lig'de 18. hafta maçları oynandı! İşte sonuçlar...
Misli.com 2. Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam etti. Ligde oynanan maçların ardından Beyaz Grupta Manisa FK, Kırmızı Grupta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 18'inci hafta maçları yapıldı. Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Sancaktepe FK-Kahramanmaraşspor: 1-1
Niğde Anadolu FK-Şanlıurfaspor: 2-2
Çorum FK-Gümüşhanespor: 4-0
Afjet Afyonspor-Hacettepe: 1-0
Ankara Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-5
Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor: 3-1
Manisa FK-Sarıyer: 1-1
İnegölspor-Uşakspor: 1-1
Kırmızı Grup:
Kardemir Karabükspor-Bodrumspor: 1-6
Tarsus İdman Yurdu-Sivas Belediyespor: 0-0
Eyüpspor-Kırklarelispor: 4-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Vanspor FK: 1-2
Turgutluspor-Karacabey Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor: 0-1
Tetiş Yapı Elazığspor-Pendikspor: 0-1
GMG Kastamonuspor-Pazarspor: 0-1
Bayburt Özel İdare-Mamak FK: 1-2
Serik Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 2-1