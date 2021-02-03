Misli.com 2. Lig'de 21. hafta maçları oynandı! İşte güncel puan durumu ve sonuçlar...
Misli.com 2. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı. 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 21. hafta yapılan maçlarla tamamlandı. Beyaz Grupta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grupta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Kocaelispor-Manisa: 0-2
Kahramanmaraşspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon: 3-2
Sancaktepe-Şanlıurfaspor: 0-1
Ankara Demirspor-Uşakspor: 3-0
Ergene Velimeşespor-Hacettepe: 1-1
Niğde Anadolu-Zonguldak Kömürspor: 1-1
İnegölspor-Gümüşhanespor: 0-0
Afjet Afyonspor-Sarıyer: 2-0
Kırmızı Grup
GMG Kastamonuspor-Bodrumspor: 0-1
Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 0-0
Turgutluspor-Mamak: 6-0
Kardemir Karabükspor-Pendikspor: 0-3
Bayburt Özel İdare-Sivas Belediyespor: 2-1
Serik Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
Kırklarelispor-Van: 1-0
Tarsus İdman Yurdu-Pazarspor: 1-0
Eyüpspor-Sakaryaspor: 1-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Karacabey Belediyespor: 2-0
PUAN DURUMLARI
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.MANİSA
|20
|17
|3
|0
|59
|14
|54
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|20
|12
|4
|4
|46
|19
|40
|3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|37
|4.SARIYER
|20
|9
|8
|3
|26
|13
|35
|5.KOCAELİSPOR
|20
|10
|5
|5
|25
|18
|35
|6.UŞAKSPOR
|20
|9
|7
|4
|36
|27
|34
|7.AFJET AFYONSPOR
|20
|9
|6
|5
|29
|26
|33
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|20
|9
|5
|6
|30
|27
|32
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|20
|8
|7
|5
|32
|22
|31
|10.ÇORUM
|19
|7
|5
|7
|38
|26
|26
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|19
|6
|8
|5
|24
|26
|26
|12.SANCAKTEPE
|20
|6
|4
|10
|26
|38
|22
|13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|20
|5
|6
|9
|21
|30
|21
|14.İNEGÖLSPOR
|20
|4
|7
|9
|22
|29
|19
|15.ERGENE VELİMEŞESPOR
|20
|3
|7
|10
|25
|42
|16
|16.NİĞDE ANADOLU
|20
|2
|8
|10
|15
|33
|14
|17.HACETTEPE
|20
|3
|4
|13
|15
|33
|13
|18.GÜMÜŞHANESPOR
|20
|3
|4
|13
|20
|45
|10
|19.ŞANLIURFASPOR
|20
|2
|5
|13
|17
|53
|8
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.EYÜPSPOR
|21
|15
|4
|2
|49
|18
|49
|2.VAN
|21
|12
|4
|5
|33
|19
|40
|3.TURGUTLUSPOR
|21
|13
|0
|8
|29
|31
|39
|4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|10
|7
|4
|29
|15
|37
|5.SAKARYASPOR
|21
|10
|7
|4
|34
|22
|37
|6.BODRUMSPOR
|21
|10
|5
|6
|46
|30
|35
|7.KIRKLARELİSPOR
|21
|8
|10
|3
|25
|16
|34
|8.PAZARSPOR
|21
|10
|4
|7
|35
|29
|34
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|21
|8
|8
|5
|32
|27
|32
|10.TARSUS İDMAN YURDU
|21
|8
|6
|7
|29
|23
|30
|11.SİVAS BELEDİYESPOR
|21
|6
|9
|6
|34
|27
|27
|12.KARACABEY BELEDİYESPOR
|21
|7
|6
|8
|24
|23
|27
|13.PENDİKSPOR
|21
|8
|2
|11
|33
|26
|26
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|21
|6
|7
|8
|18
|21
|25
|15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|21
|6
|5
|10
|25
|23
|23
|16.MAMAK
|21
|6
|4
|11
|22
|51
|22
|17.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|21
|7
|3
|11
|30
|40
|21
|18.GMG KASTAMONUSPOR
|21
|5
|5
|11
|19
|31
|20
|19.BAYBURT ÖZEL İDARE
|21
|5
|2
|14
|19
|38
|17
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|21
|0
|2
|19
|7
|62
|-1
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.