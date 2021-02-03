Misli.com 2. Lig'de 21. hafta maçları oynandı! İşte güncel puan durumu ve sonuçlar...

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 21. hafta yapılan maçlarla tamamlandı. Beyaz Grupta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grupta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Kocaelispor-Manisa: 0-2

Kahramanmaraşspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon: 3-2

Sancaktepe-Şanlıurfaspor: 0-1

Ankara Demirspor-Uşakspor: 3-0

Ergene Velimeşespor-Hacettepe: 1-1

Niğde Anadolu-Zonguldak Kömürspor: 1-1

İnegölspor-Gümüşhanespor: 0-0

Afjet Afyonspor-Sarıyer: 2-0

Kırmızı Grup

GMG Kastamonuspor-Bodrumspor: 0-1

Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 0-0

Turgutluspor-Mamak: 6-0

Kardemir Karabükspor-Pendikspor: 0-3

Bayburt Özel İdare-Sivas Belediyespor: 2-1

Serik Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1

Kırklarelispor-Van: 1-0

Tarsus İdman Yurdu-Pazarspor: 1-0

Eyüpspor-Sakaryaspor: 1-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Karacabey Belediyespor: 2-0

PUAN DURUMLARI

Beyaz Grup:

TAKIM O G B M A Y P 1.MANİSA 20 17 3 0 59 14 54 2.HEKİMOĞLU TRABZON 20 12 4 4 46 19 40 3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 20 10 7 3 34 19 37 4.SARIYER 20 9 8 3 26 13 35 5.KOCAELİSPOR 20 10 5 5 25 18 35 6.UŞAKSPOR 20 9 7 4 36 27 34 7.AFJET AFYONSPOR 20 9 6 5 29 26 33 8.AMED SPORTİF FAALİYETLER 20 9 5 6 30 27 32 9.ANKARA DEMİRSPOR 20 8 7 5 32 22 31 10.ÇORUM 19 7 5 7 38 26 26 11.KAHRAMANMARAŞSPOR 19 6 8 5 24 26 26 12.SANCAKTEPE 20 6 4 10 26 38 22 13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 20 5 6 9 21 30 21 14.İNEGÖLSPOR 20 4 7 9 22 29 19 15.ERGENE VELİMEŞESPOR 20 3 7 10 25 42 16 16.NİĞDE ANADOLU 20 2 8 10 15 33 14 17.HACETTEPE 20 3 4 13 15 33 13 18.GÜMÜŞHANESPOR 20 3 4 13 20 45 10 19.ŞANLIURFASPOR 20 2 5 13 17 53 8

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

TAKIM O G B M A Y P 1.EYÜPSPOR 21 15 4 2 49 18 49 2.VAN 21 12 4 5 33 19 40 3.TURGUTLUSPOR 21 13 0 8 29 31 39 4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 21 10 7 4 29 15 37 5.SAKARYASPOR 21 10 7 4 34 22 37 6.BODRUMSPOR 21 10 5 6 46 30 35 7.KIRKLARELİSPOR 21 8 10 3 25 16 34 8.PAZARSPOR 21 10 4 7 35 29 34 9.SERİK BELEDİYESPOR 21 8 8 5 32 27 32 10.TARSUS İDMAN YURDU 21 8 6 7 29 23 30 11.SİVAS BELEDİYESPOR 21 6 9 6 34 27 27 12.KARACABEY BELEDİYESPOR 21 7 6 8 24 23 27 13.PENDİKSPOR 21 8 2 11 33 26 26 14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 21 6 7 8 18 21 25 15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 21 6 5 10 25 23 23 16.MAMAK 21 6 4 11 22 51 22 17.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 21 7 3 11 30 40 21 18.GMG KASTAMONUSPOR 21 5 5 11 19 31 20 19.BAYBURT ÖZEL İDARE 21 5 2 14 19 38 17 20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 21 0 2 19 7 62 -1

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.