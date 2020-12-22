Misli.com 2. Lig'de haftanın maçları
Misli.com 2. Lig'de 23 Aralık Çarşamba günü 16'ncı hafta maçları oynanacak. Peki. 2. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar...
Futbolda Misli.com 2. Lig'de yarın 16'ncı hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yarın oynanacak maç programı şöyle:
Beyaz Grup
13.00 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.00 Çorum FK-Hacettepe (Çorum Şehir)
13.00 Kocaelispor-Uşakspor (Kocaeli)
13.00 Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor (Zafer)
13.00 İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon (İnegöl İlçe)
13.00 Niğde Anadolu FK-Anagold 24Erzincanspor (Niğde 5 Şubat)
13.00 Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor (Mustafa Kemal Atatürk)
13.00 Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Sarıyer-Gümüşhanespor (Yusuf Ziya Öniş)
Kırmızı Grup
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Kırşehir Belediyespor (Elazığ Doğukent)
13.00 Bayburt Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)
13.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)
13.00 Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Turgutluspor-Pazarspor (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Etimesgut Belediyespor-Vanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 GMG Kastamonuspor-Kırklarelispor (Gazi)
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Tarsus İdmanyurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.00 Pendikspor-Mamak FK (Pendik)
13.00 Sivas Belediyespor-Eyüpspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)