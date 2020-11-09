Futbolda Misli.com 3. Lig'de 8. hafta, 10 Kasım Salı günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış müsabakasında 4. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor, yarın sahasında 52 Orduspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde 3. Grup'taki Karşıyaka-Arhavispor ve 4. Grup'taki Adıyaman 1954-Bergama Belediyespor müsabakaları ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Misli.com 3. Lig'de haftanın programı şöyle:

1. GRUP

12 Kasım Perşembe:

12.00 Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor (Yeni Buca)

13.00 Kemerspor 2003-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Kemer İlçe)

13.00 Ofspor-Fatsa Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

13.00 Diyarbekirspor-Çankaya FK (Diyarbakır)

13.00 Payasspor-1877 Alemdağspor (Payas İlçe)

13.00 Belediye Derincespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Kızılcabölükspor (Silivri)

13.00 Manisaspor-Nevşehir Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

2. GRUP

11 Kasım Çarşamba:

13.00 Nazilli Belediyespor-Tokatspor (Nazilli İlçe)

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Halide Edip Adıvarspor (Darıca İlçe)

12 Kasım Perşembe:

13.00 Yozgatspor 1959-Belediye Kütahyaspor (Yozgat Bozok)

13.00 Tekirdağspor-İskenderun FK (Namık Kemal)

13.00 Karaman Belediyespor-Mardin Fosfatspor (Kemal Kaynaş)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kahta 02 (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Yomraspor-Ceyhanspor (Yomra İlçe)

13.00 Çengelköy-Ağrı 1970 (Sultanbeyli Gölet)

3. GRUP

12 Kasım Perşembe:

13.00 Şile Yıldızspor-Yalovaspor (Şile)

13.00 Altındağspor-Elazığ Karakoçan FK (Çubuk İlçe)

13.00 Osmaniyespor-Gölcükspor (7 Ocak)

13.00 Erbaaspor-Esenler Erokspor (Erbaa İlçe)

13.00 Somaspor-Çarşambaspor (Soma Atatürk)

13.00 Batman Petrolspor-Çatalcaspor (Batman Yenişehir)

13.00 İçel İdmanyurdu-Cizrespor (Mersin)

4. GRUP

10 Kasım Salı:

12.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-52 Orduspor (Faruk Çelik)

11 Kasım Çarşamba:

13.00 Bursa Yıldırımspor-Düzcespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Muğlaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Muğla Atatürk)

13.00 Kozanspor-Modafen (İsmet Atlı)

13.00 Silivrispor-68 Aksaray Belediyespor (Silivri)

13.00 Siirt İl Özel İdare-1954 Kelkit Belediyespor (Siirt Atatürk)

13.00 Bayrampaşa-Sultanbeyli Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)