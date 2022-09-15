Miss Turkey 2022 Derya Çetinkaya kimdir? Kaş yaşında? Ne iş yapıyor?

Miss Turkey 2022 finalistleri arasında 3 numara olan Derya Çetinkaya'nın biyografisi merak ediliyor. Peki Miss Turkey 2022 Derya Çetinkaya kimdir? Kaş yaşında? Ne iş yapıyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Miss Turkey 2022 Derya Çetinkaya kimdir? Kaş yaşında? Ne iş yapıyor?

Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği Miss Turkey 2022'de 20 finalist belirlendi. 20 Eylül Perşembe günü yapılacak olan Miss Turkey ile birinci seçilecek. Bu kapsamda yarışmacılardan biri olan Derya Çetinkaya hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Miss Turkey 2022 Derya Çetinkaya kimdir? Kaş yaşında? Ne iş yapıyor? sorularının yanıtları haberimizde...

MİSS TURKEY 2022 DERYA ÇETİNKAYA KİMDİR? KAŞ YAŞINDA? NE İŞ YAPIYOR?

Miss Turkey de yarışan Derya Çetinkaya 22 yaşında, 177 santimetre boyundadır. Vrije Universiteit Brussel Hukuk bölümü 1. sınıf öğrencisidir.

Yarışmadaki numarası 3'dür.

Miss Turkey 2022 Derya Çetinkaya kimdir? Kaş yaşında? Ne iş yapıyor?


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