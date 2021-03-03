MİT kumpası davasında karar açıklandı: Sanıklara ceza yağdı!

Son dakika haberi... 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, karar açıklandı. 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ) 7 Şubat 2012 tarihindeki MİT kumasına ilişkin 10 kişinin tutuklu bulunduğu ve 18 kişinin yargılandığı davada açıklanan mahkeme heyeti kararında, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan'ın aralarında olduğu 9 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

MÜTALAADAN

Savcı, sanıkların 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, resmi belgelerde sahtecilik, soruşturma gizliliğini ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbete çarptırılmasını istemiş ve 4,5 yıldan 12,5 yıla dek hapis cezası talebinde bulunmuştu. Mütalaada Faik Şaşmaz, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci ve Veli Tuluy hakkında "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası, Aykut Güçlü, Sebahattin Kaplan, Musa Metin, Bilal İrice ve Ahmet Kılınçarslan'ın ise beraatleri öngörülmüştü.