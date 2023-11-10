MİT operasyonlarda hız kesmiyor! PKK'nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten terörist sarı torbada!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütünün olarak örgütün uyuşturucu ticareti ve kara para trafiğini yöneten Rızgar Suvar kod Yadin Bulut, etkisiz hale getirildi.

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MİT operasyonlarda hız kesmiyor! PKK'nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten terörist sarı torbada!

MİT'in PKK/KCK terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonları hız kesmeden devam ediyor. MİT, Irak'ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları aracılığıyla terör örgütüne darbe vurmayı sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, MİT tarafından, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin takibi kapsamında sürdürülen çalışmalarda, yurt içinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında adli takibat yürütülmesi üzerine 2015 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldığı, 2016 sonuna kadar Kandil'de faaliyet gösterdiği, 2017 yılında örgüt tarafından oluşturulan sözde Palu Açılım Grubu Sorumluluğuna getirildiği ve 2018 yılında Hakurk-Avaşin bölgelerinde sözde gümrük sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği bilinen Rızgar Suvar kod Yadin Bulut'un, güncel olarak örgütün uyuşturucu ticareti ve kara para trafiğini yönettiği öğrenildi.

MİT mensuplarınca, PKK/KCK'nın başlıca gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerine darbe vurulması amacıyla Rızgar Suvar kod Yadin Bulut'un etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.

MİT tarafından, operasyon kararı alınması akabinde örgütün uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinden sorumlu Rızgar Suvar kod Yadin Bulut'un yeri, Irak kuzeyindeki geniş istihbarat ağı ve saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

MİT'in sahadaki ajanlarından, Rızgar Suvar kod Yadin Bulut'un, uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiğinin öğrenilmesi üzerine nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik uzmanları tarafından, Rızgar Suvar kod Yadin Bulut'un etkisiz hale getirilmesinin, PKK/KCK'nın finans ayağına darbe vurduğu şeklinde yorumlandı. Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak'ta gerekse Suriye'de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.

MİT operasyonlarda hız kesmiyor! PKK'nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten terörist sarı torbada!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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