MİT tespit etti, Emniyet FETÖ'nün yapılanmasına yönelik operasyon başlattı
Milli İstihbarat Teşkilatı, Fethullahçı Terör Örgütü'nün akademisyen yapılanmasına ilişkin yaptığı çalışmada çok önemli bulgular elde etti.
Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Bölge Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında, Fethullahçı Terör Örgütü'nün doktor/akademisyen yapılanmasına yönelik önemli tespitler yapıldı.
Örgütün doktor/akademisyen yapılanmasında "sorumlu" olarak faaliyet gösteren şahıslar tarafından, örgüt ile irtibatlı doktor ve akademisyenlerin 1-5 arası rakamlarla derecelendirildikleri ve bu kişilerin tayininin çıkması halinde, örgütün tayin ettiği ildeki örgüt mensubuna bizzat devir işlemi yapıldığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, FETÖ/PYD irtibatlı olduğu belirlenen 32'si kamu, 11'i özel kurumda aktif görevli 43 şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.
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