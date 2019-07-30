MİT tespit etti, Emniyet FETÖ'nün yapılanmasına yönelik operasyon başlattı

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Bölge Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında, Fethullahçı Terör Örgütü'nün doktor/akademisyen yapılanmasına yönelik önemli tespitler yapıldı.

Örgütün doktor/akademisyen yapılanmasında "sorumlu" olarak faaliyet gösteren şahıslar tarafından, örgüt ile irtibatlı doktor ve akademisyenlerin 1-5 arası rakamlarla derecelendirildikleri ve bu kişilerin tayininin çıkması halinde, örgütün tayin ettiği ildeki örgüt mensubuna bizzat devir işlemi yapıldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, FETÖ/PYD irtibatlı olduğu belirlenen 32'si kamu, 11'i özel kurumda aktif görevli 43 şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.