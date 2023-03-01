Mitch Brundle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitch Brundle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitch Brundle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mitch Brundle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mitch Brundle 4 Aralık 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Mitch Ronnie Brundle şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mitch Brundle Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mitch Brundle, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mitch Brundle'nin Dover Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mitch Brundle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mitch Brundle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Bristol City
31 Ocak 2014 yılında Cheltenham
7 Mayıs 2014 yılında Bristol City
30 Temmuz 2014 yılında Braintree
1 Temmuz 2016 yılında Gateshead
1 Temmuz 2017 yılında Dover Athletic
1 Temmuz 2019 yılında FC Dag & Red
6 Temmuz 2021 yılında Barnet
4 Şubat 2022 yılında Farnborough
2 Temmuz 2022 yılında Dover Athletic
Mitch Brundle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mitch Brundle şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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