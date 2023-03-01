Mitch Brundle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitch Brundle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mitch Brundle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mitch Brundle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.