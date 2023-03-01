Mitchell Parker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Parker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitchell Parker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mitchell Parker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mitchell Parker {dogum-tarihi} tarihinde Reading şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mitchell Parker Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 15 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mitchell Parker'nin Weymouth FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mitchell Parker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mitchell Parker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2012 yılında Highmoor
1 Kasım 2014 yılında Lousada
1 Mart 2015 yılında Highmoor
1 Temmuz 2016 yılında Fleet Town FC
1 Kasım 2016 yılında Highmoor
1 Aralık 2016 yılında Fleet Town FC
1 Temmuz 2017 yılında Highmoor
7 Temmuz 2018 yılında Bracknell
16 Temmuz 2018 yılında Highmoor
31 Ekim 2018 yılında Basingstoke
14 Aralık 2018 yılında Hartley Wintney
1 Ağustos 2019 yılında Bracknell
1 Ekim 2019 yılında Hartley Wintney
30 Temmuz 2021 yılında Highmoor
31 Ağustos 2021 yılında Flackwell Heath
1 Ekim 2021 yılında Hartley Wintney
25 Ocak 2022 yılında Farnborough
26 Ağustos 2022 yılında North Leigh
15 Ekim 2022 yılında Weymouth FC
Mitchell Parker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mitchell Parker şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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