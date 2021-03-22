Hakkında çıkan haberler sonrası Mithat Sancar merak konusu oldu. Peki Mithat Sancar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mithat Sancar hakkında neden soruşturma başlatıldı? İşte detaylar...

MİTHAT SANCAR KİMDİR?NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Mithat Sancar ,1963 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğmuştur. Diyarbakır Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ardından aynı üniversitede “Temel Hakların Yorumu’’ konulu teziyle 1995 yılında doktorasını verdi. 1999 yılında da ‘‘Hukuk Devleti’’ konulu teziyle de Doçent oldu. 2007 yılında profesör olmuştur.

Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim Üyesi görevine devam etmektedir.

Kürt sorununun çözülmesi konusunda birçok yazıları bulunmaktadır. 2007 yılından itibaren “Birgün” gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. Taraf gazetesinde de yazmaktadır. Ayrıca imc tv’de Erol Katırcıoğlu’la birlikte Arayış programını sunmaktadır.

Mithat Sancar, Türkan Sancar ile evlidir.Başta “Birikim” olmak üzere çeşitli dergilerde çok sayıda yazısı yayımlanan Mithat Sancar A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi ve Hükümetin teröre çözüm arayışında kurduğu 'Akil Adamlar Komisyonu'nda adı geçen kişilerdendir.

Mithat Sancar, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.

Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki akademisyenlik görevinden 10 Şubat 2015 tarihinde ayrılıp 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) milletvekili adayı olmak için başvuru yaptı. Seçim sonucunda Milletvekili olmuştur.

Mithat Sancar ile 2015 yılı Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Aziz Sancar’ın babaları amca çocuklarıdır.

2018 Genel Seçimlerinde ise HDP(Halkların Demokratik Partisi) Mardin Milletvekili olmuştur.

Kitapları :

-Geçmişle Hesaplaşma, Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne

-Şehrin Zulası, Ankara Kalesi

-"Devlet Aklı" Kıskacında Hukuk Devleti

MİTHAT SANCAR HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, Diyarbakır Nevruz Bayramı'ndaki konuşması gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır Nevruz'unda yaptığı konuşma gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Sancar hakkında, terör "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.