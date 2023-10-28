MİT'in PKK operasyonları hız kesmiyor! Sözde üst düzey sorumlusu Muhammed Azo öldürüldü

MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG sözde Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed Azo etkisiz hale getirildi.

YAYINLAMA
Google News
MİT'in PKK operasyonları hız kesmiyor! Sözde üst düzey sorumlusu Muhammed Azo öldürüldü

MİT, Suriye'de terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Şibli Derik kod Muhammed Azo'yu geçtiğimiz yıl hedef almış ancak operasyondan yaralı kurtulan "Şibli", tedavi edilmek üzere PKK/YPG tarafından yurtdışına gönderilmişti.

Güvenlik ekiplerinin takibinde olan Şibli'nin döndüğünün öğrenilmesi üzerine harekete geçildi. Uygun zaman belirlenerek, düğmeye basıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Şibli" Türkiye'ye karşı işlediği terör suçlarından dolayı çok fazla tedbir alarak hareket ediyordu.

Güvenlik güçlerimize karşı eylemleri bulunan "Şibli", örgüt bünyesinde tugay sorumlusu olarak görev yaparken, 7 Eylül 2022 tarihinde Suriye/Derik'te ABD güçleri ile yaklaşık 250 PYD/YPG mensubunun katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev almış ve ABD askerleri ile samimi pozlar vermişti. MİT ise Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed Şibli'yi etkisiz hale getirdi.

MİT'in PKK operasyonları hız kesmiyor! Sözde üst düzey sorumlusu Muhammed Azo öldürüldü

MİT'in PKK operasyonları hız kesmiyor! Sözde üst düzey sorumlusu Muhammed Azo öldürüldü

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
13 yaşındaki kız çocuğuna para teklifinde bulanarak kandırmaya çalıştı! Hiç hesaplamadığı durumla karşılaştı, herşeyi itiraf etti!
13 yaşındaki kız çocuğuna para teklifinde bulanarak kandırmaya çalıştı! Hiç hesaplamadığı durumla karşılaştı, herşeyi itiraf etti!
AHSİAD başkanı İbrahim Çam'dan Cumhuriyetin 100. yıl mesajı: 'Tarih, Türklerin 110’u aşkın Devlet kurduğuna şahit olmuştur'
AHSİAD başkanı İbrahim Çam'dan Cumhuriyetin 100. yıl mesajı: 'Tarih, Türklerin 110’u aşkın Devlet kurduğuna şahit olmuştur'
10 kurşunla katledilmişti! Kocaeli’deki taksici cinayetinin detayları ortaya çıktı! Meğer herşey bir tokat yüzündenmiş!
10 kurşunla katledilmişti! Kocaeli’deki taksici cinayetinin detayları ortaya çıktı! Meğer herşey bir tokat yüzündenmiş!
Tel Aviv’e roketli saldırı! Halka uzaklaşma çağrısı verildi!
Tel Aviv’e roketli saldırı! Halka uzaklaşma çağrısı verildi!
Son Haberler
Gazze'de iletişim tamamen kesilmişti! Elon Musk'ın starlink'i devreye girdi
Gazze'de iletişim tamamen kesilmişti! Elon Musk'ın starlink'i devreye girdi
Araç sahipleri dikkat! En son 2 lira 23 kuruş zam gelmişti! Bu kez Motorine indirim geliyor!
Araç sahipleri dikkat! En son 2 lira 23 kuruş zam gelmişti! Bu kez Motorine indirim geliyor!
İsrail - Filistin savaşında hangi ülke kimi destekliyor? Dünya ülkeleri BM genel kurul oylama sonucunda tarafını belli etti
İsrail - Filistin savaşında hangi ülke kimi destekliyor? Dünya ülkeleri BM genel kurul oylama sonucunda tarafını belli etti
Taksim Meydanı'na kendimi asarım demişti! Selin Ciğerci'nin MASAK raporu ortaya çıktı
Taksim Meydanı'na kendimi asarım demişti! Selin Ciğerci'nin MASAK raporu ortaya çıktı
İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa’da 3. cuma: Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz ve tazyikli su sıktı!
İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa’da 3. cuma: Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz ve tazyikli su sıktı!
Çorum'da motosiklet çalmaya çalışan çocuğa, polisten suçüstü!
Çorum'da motosiklet çalmaya çalışan çocuğa, polisten suçüstü!
Çok Okunanlar
İsrail - Filistin savaşında hangi ülke kimi destekliyor? Dünya ülkeleri BM genel kurul oylama sonucunda tarafını belli etti
İsrail - Filistin savaşında hangi ülke kimi destekliyor? Dünya ülkeleri BM genel kurul oylama sonucunda tarafını belli etti
Altının yükselişi durdurulamıyor, Rekor üstüne rekor kırıyor, İşte güncel altın fiyatları
Altının yükselişi durdurulamıyor, Rekor üstüne rekor kırıyor, İşte güncel altın fiyatları
Yunanistan'dan kritik Türkiye kararı! 7 adada geçerli olacak!
Yunanistan'dan kritik Türkiye kararı! 7 adada geçerli olacak!
AHSİAD başkanı İbrahim Çam'dan Cumhuriyetin 100. yıl mesajı: 'Tarih, Türklerin 110’u aşkın Devlet kurduğuna şahit olmuştur'
AHSİAD başkanı İbrahim Çam'dan Cumhuriyetin 100. yıl mesajı: 'Tarih, Türklerin 110’u aşkın Devlet kurduğuna şahit olmuştur'
Muğla’da baraj kurudu! Susuz kalan cemaat yağmur duası yaptı
Muğla’da baraj kurudu! Susuz kalan cemaat yağmur duası yaptı
Karnındaki 5 aylık bebeği ile yaşam mücadelesini kaybetti!
Karnındaki 5 aylık bebeği ile yaşam mücadelesini kaybetti!
Yorumlananlar
Yargıda emsal olacak sosyal medya kararı! Hem işinden hem tazminatından oldu
Yargıda emsal olacak sosyal medya kararı! Hem işinden hem tazminatından oldu
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor
Herkes şaka zannetti ama gerçek çok başka! Belaruslu genç kız İstanbul'da açtığı pankartla kendine koca arıyor!
Herkes şaka zannetti ama gerçek çok başka! Belaruslu genç kız İstanbul'da açtığı pankartla kendine koca arıyor!
Cihazımı bul özelliğini kullandı, hırsızı çaldığı telefonu satarken yakaladı!
Cihazımı bul özelliğini kullandı, hırsızı çaldığı telefonu satarken yakaladı!