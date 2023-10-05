MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt: Suriye'deki PKK/YPG'nin askeri tesisleri, sabotaj birimleri hedef alındı

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın Ankara’da İçişleri Bakanlığına yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye’de PKK/YPG’ye ait bina ve tesisleri hedef aldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK’nın Ankara’da İçişleri Bakanlığına yönelik gerçekleştiren saldırının ardından, Suriye’de PKK/YPG’ye ait bina ve tesisleri hedef aldı. Ankara saldırısının Suriye’de planlandığı ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye’ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT, Suriye’de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerinin ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı. Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG’nin sığınakları, eğitim tesisleri, depolar, cephaneliklerin yer aldığı belirtildi. Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.