MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt: Suriye'deki PKK/YPG'nin askeri tesisleri, sabotaj birimleri hedef alındı

PKK terör örgütünün önceki gün ankrada düzenlediği ancak kahraman emniyet güçlerinin dikkati sonucu akamete uğratılan terör girişimine sert bir şekilde yanıt vererek Suriye'deki PKK/YPG'nin askeri tesisleri, sabotaj birimleri hedef alınarak sihalar tarafından operasyon düzenlendi.

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Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın Ankara’da İçişleri Bakanlığına yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye’de PKK/YPG’ye ait bina ve tesisleri hedef aldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK’nın Ankara’da İçişleri Bakanlığına yönelik gerçekleştiren saldırının ardından, Suriye’de PKK/YPG’ye ait bina ve tesisleri hedef aldı. Ankara saldırısının Suriye’de planlandığı ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye’ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT, Suriye’de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerinin ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı. Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG’nin sığınakları, eğitim tesisleri, depolar, cephaneliklerin yer aldığı belirtildi. Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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