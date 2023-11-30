MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! "Harun Egid" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak'ta terör örgütünün tünel inşası faaliyetlerine katılan ve Türk askeri üslerine yönelik saldırı planları yaptığı belirlenen Mehmet Akin'i gerçekleştirdiği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! "Harun Egid" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

"Harun Egid" kod adlı terörist Mehmet Akin'in Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine MİT, terörist Mehmet Akin'in etkisiz hale getirilmesi kararını aldı. MİT'in sahadaki ajanları vasıtası ile PKK/KCK mensubu Akin'in Irak'ın Hakurk kırsalında saklandığı tespit edildi.

Irak'ın kuzeyinde TSK üslerine saldırı yapma amacıyla ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenilen teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik saha ajanlarının da katılımıyla operasyon başlatıldı. Uygun zamanın ve koşulların oluşması akabinde Akin, TSK'ya ait üs bölgesine saldırı için harekete geçmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

"Harun Egid" kod adlı terörist Mehmet Akin, 2013'te Irak'ın Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı. 2016 yılına kadar söz konusu bölgede saldırı, sabotaj eğitimi aldı. Akabinde Irak'ın Hakurk kırsalına geçiş yaptı. 2019 yılı itibarıyla Kuzey Irak'ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldı. Bölgede Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerde bulundu.

Etkisiz hale getirilen terörist hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! "Harun Egid" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! "Harun Egid" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! "Harun Egid" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! "Harun Egid" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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