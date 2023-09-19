MİT'ten Münbiç'te nokta operasyon: Eyalet sorumlusu Servin Derik kod adlı teröristi öldürdü

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG/YPJ'nin Münbiç Eyaleti Genel Sorumlusu Sara/Şervin Derik kod adlı Uman Derviş'i Suriye'nin Münbiç şehrinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT'ten Münbiç'te nokta operasyon: Eyalet sorumlusu Servin Derik kod adlı teröristi öldürdü

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG/YPJ'nin Münbiç Eyaleti Genel Sorumlusu Sara/Şervin Derik kod adlı Uman Derviş'i Suriye'nin Münbiç şehrinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç Eyaleti Genel Sorumlusu Sara/Şervin Derik kod adlı Uman Derviş'i Suriye'nin Münbiç şehrinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Şervin Derik kod adlı Uman Derviş, aynı zamanda PKK'nın Türkiye'de metropollerde eylemler gerçekleştirmek üzere kurduğu PKK'nın sözde Şehit Salih Metropol Birimi sorumlularındandı. Terörist Uman Derviş, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilmesi planlanan eylemleri organize ediyordu.

MİT, terör örgütü YPG/YPJ'ye nefes aldırmıyor

Terörist Şervin Derik kod adlı Uman Derviş, Münbiç Genel Sorumlusu olması itibarıyla Münbiç sınırında yer alan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde görev yapan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren örgüt mensubuydu. Bununla birlikte örgütün Türkiye'de metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere yetiştirdiği kadrolardan Suriye'de bulunanların da sorumluluğu doğrudan Uman Derviş'e bağlıydı ve son dönemde Türkiye'ye yönelik eylemselliği artırmak için her fırsatı deniyorlardı.

Şervin Derik kod adlı Uman Derviş, Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği eylemler ve Türkiye'de eylem yapmak için eğitilen teröristleri komuta ettiği gerekçesi ile MİT'in hedef listesine dâhil edilmişti. MİT, terörist Uman Derviş'in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verdi ve Münbiç'te bulunan Uman Derviş'in yeri tespit edildi. MİT, gerçekleştirdiği operasyonla, terörist Derviş'i, korumaları ile birlikte etkisiz hale getirdi.

Şervin Derik kod adlı Uman Derviş hayatı

Sara/Şervin Derik/Şervin Serdar kod adlı isimleri kullanan Uman Derviş, örgütün kırsal kadrolarına 1998 yılında katılmış olup PKK/KCK içerisinde özel güç birimine seçilerek suikast, sabotaj, bomba yapımı gibi kapsamlı askeri eğitimler almıştı. 1998-2014 yılları arasında Irak'ta farklı alanlarda sorumlu düzeyde görevler üstlenmiş ve PKK'nın şehir eylemlerini organize eden Şehit Salih Metropol Birimi'nde sorumlu düzeyde faaliyet yürütmeye başlamıştı. 2014 yılında ise Gare'de Suriye'den Irak'a aktarılan örgüt mensuplarının aktarımı ve askeri eğitimleri akabinde Suriye'ye dönüşlerini organize etmişti.

Şehirde gizlenme eğitimleri alan Şervin Derik 2015 yılında Türkiye'ye gelerek İzmir'de örgütsel faaliyetler yürütüp tekrar Suriye'ye kaçmıştı. 2015-2016 yıllarında terör örgütü YPG adına Avrupa'ya giderek bazı ülkelerin yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştiren Şervin Derik 2019-2021 yıllarında Irak'ta örgüt mensuplarının eğitimlerini organize etmişti. 2021 yılında ise Suriye'ye geçerek YPG istihbaratının dış ilişkiler sorumlusu olmuş ve akabinde Münbiç Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başlamıştı.

Örgütte bulunduğu süre zarfında çeşitli görevler üstlenmesine karşın metropol eylemlerini organize eden birimdeki görevinden hiç ayrılmamış ve örgütte görev yürüttüğü yerlerde beraberindeki örgüt mensuplarından özel seçtiği teröristleri Türkiye'ye eylem gerçekleştirmek üzere bizzat eğitmeye devam etmişti.

KAYNAK: İHA

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