MİT'ten PKK'ya bir nokta operasyon daha! Dağlıca azılı katilini etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı. PKK'nın kırsal kadrolarına 1988 yılında katılan Aslan Çele kod adlı Müzdelif Taşkın, geçmişten bu yana örgüt adına yaptığı eylemler nedeniyle MİT'in hedef listesine dahil edildi. MİT, Müzdelif TAŞKIN'ın Irak'tan Suriye'ye geçtiğini tespit etmesinin ardından operasyon için hazırlıklara başladı. Saha ajanlarına, Müzdelif Taşkın'ı an be an takip edilmesi için talimat verildi. Yapılan çalışmalar sonrasında saha ajanları teröristin tüm hareketlerini günlük olarak karargahla paylaştı. MİT tarafından hedefe ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Suriye Kamışlı'da yaptığı operasyonla Aslan Çele kod adlı Müzdelif Taşkın'ı etkisiz hale getirdi.