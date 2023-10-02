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MİT'ten PKK'ya bir nokta operasyon daha! Dağlıca azılı katilini etkisiz hale getirdi
Mit son dönemlerde Kuzey Irak ve Suriye'de terör örgütlerine göz açtırmayarak ele başlarını nokta operasyonlarla tek tek avlamaya devam ediyor
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