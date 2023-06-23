MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!PKK'nın üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat teşkilatı Suriye'de yaptığı operasyon ile PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesini etkisiz hale getirdi.

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Kırmızı kategoride aranan ve İnterpol kırmızı bülteninde olan PKK/KCK yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı Suriye'de yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nin karar alma ve talimat verme konusunda en üst organı olan “Yürütme Konseyi”ni öncelikli hedef olarak belirlemişti.

"Esad Faraşin" veya geçmiş dönemde Avrupa’da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü için "Esad Avrupa" kod isimlerini de kullanan Abdurrahman Çadırcı, MİT tarafından hedef listesine alındı.

Mit'ten Talimat

Sözde konsey üyelerinin güvenlik gerekçesi ile bir arada bulunmadığı ve Irak, Suriye, Avrupa ülkeleri gibi yurtdışında farklı bölgelerde bulunduğu biliniyordu. Örgüt tarafından çok iyi korunan Yürütme Konseyi üyeleri, örgütün özel toplantıları dışında bulunduğu yerden çıkmıyorlardı.

MİT, örgütün içerisindeki kaynaklarından Abdurrahman Çadırcı'nın Suriye’de bulunduğunu öğrendi. Sahadan alınan istihbarat üzerine operasyon kararı alındı ve hazırlıklar tamamladı. Daha sonra Suriye/Kamışlı’da Çadırcı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Abdurrahman Çadırcı Kimdir?

Kuruluşundan itibaren terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Abdurrahman Çadırcı, 1995 yılından itibaren Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Üyesi olup 1997-1999 döneminde Avrupa’da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.

1997 yılında “Sürgünde Kürt Parlamentosu” üyesi olarak Almanya/Frankfurt'ta bulundu ve 1999 yılında örgüt tarafından “Sürgünde Kürt Parlamentosu” Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2000 yılında Irak/Kandil’de Basın Akademisi Sorumlusu oldu ve aynı zamanda Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi (ERNK) Temsilciliği’ne getirildi.

2001 yılından itibaren Interpol – Kırmızı Bülten’le aranan Abdurrahman Çadırcı, 2002 itibarıyla “Kuzey Kürdistan Ulusal Platformu” Sözcüsü olarak faaliyet yürüttü. 2003 yılında örgütün Almanya sorumluluğuna getirildi ve aynı yıl içerisinde Lübnan’a geçerek Kürt-Der bünyesinde çalışmalarda bulundu.

Lübnan’da bulunduğu dönemde örgütün basın faaliyetlerini yönetti. 2003-2006 yılları arasında KCK Dış İlişkiler Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi ve 2005 yılında, örgütün Irak’taki siyasi uzantısı PÇDK’nın Genel Koordinatörü olarak görev yapmaya başladı.

2006 yılından itibaren sözde KCK Başkanlık Konseyi Üyesi olan Abdurrahman Çadırcı'nın, 2008-2015 yıllarında KCK Diplomasi Komitesi Üyesi oldu ve 2008-2010 yıllarında terör örgütü PKK/KCK Moskova Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

2010 yılında Irak’a geçiş yaptı ve 2014 yılında Mahmur Kampında Eğitim Alan Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2015 yılında KCK Merkez Komite Üyesi oldu ve 2018 yılından itibaren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi olarak faaliyet yürütüyordu.

KAYNAK: İHA

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