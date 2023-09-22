MİT'ten yeni nokta operasyon! PKK’nın Sincar Genel Asayiş Sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Sincar Genel Asayiş Sorumlusunu Dindar Avesta kod adlı Halid Reşo Kasım'ı etkisiz hale getirdi.

YAYINLAMA
Google News
MİT'ten yeni nokta operasyon! PKK’nın Sincar Genel Asayiş Sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Sincar Genel Asayiş Sorumlusunu Dindar Avesta kod adlı Halid Reşo Kasım'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar Asayis Sorumlusu Dindar Avesta kod Halid Reşo Kasım'ı Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Dindar Avesta kod adlı Halid Reşo Kasım, PKK/KCK'nın Sincar yapılanması olan Şengal Savunma Birlikleri'nin (YBŞ) Asayiş sorumluluğunu yürütüyordu.

MİT, adım adım takip etti

Sincar Bölgesine sızdırdığı saha ajanları vasıtasıyla Dindar Avesta Kod Halid Reşo Kasım'ın uzun süren çalışma neticesi bulunduğu noktayı tespit eden MİT, terörist, hakkında bilgi topladı. Bir süre, örgüte adam kazandırma ve eğitim faaliyetlerini organize eden Dindar Avesta kod adlı Halid Reşo Kasım'ın ayrıca, MİT'in bölgedeki faaliyetlerinin engelenmesine yönelik çaba içerisinde olduğu istihbaratı alındı.

En uygun anda MİT düğmeye bastı

Halid Reşo Kasım, MİT tarafından tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesi Halid Reşo Kasım, korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Halid Reşo Kasım kimdir?

Dindar Avesta kod adını kullanan Halid Reşo Kasım, PKK'ya 2014 yılında katıldı. Örgüte katılım sağlamasından bu yana Irak/Sincar bölgesinde faaliyet gösterdi. PKK/Özel Kuvvet mensuplarına Sincar bölgesinde eğitimler vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgilenen birimin sorumluluğunu da yürüttü. Kasım, son olarak PKK/KCK-YBŞ'nin Sincar Genel Asayiş sorumlusu olarak faaliyet yürüttü ve Sincar'da PKK taraftarı olmayan birçok sivili sorgulayarak infaz etti.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İBB işçileri toplu sözleşmeyi reddetti: Çok ciddi bir adaletsizlik var
İBB işçileri toplu sözleşmeyi reddetti: Çok ciddi bir adaletsizlik var
Kan donduran cinayetin sır perdesi aralandı: önce arkadaşını, sonra davayı kaybeden avukatını öldürmüş!
Kan donduran cinayetin sır perdesi aralandı: önce arkadaşını, sonra davayı kaybeden avukatını öldürmüş!
Başıboş köpekler mahalle sakinlerini perişan etti: Çocuğumun psikolojisi bozuldu!
Başıboş köpekler mahalle sakinlerini perişan etti: Çocuğumun psikolojisi bozuldu!
Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şahıs tutuklandı
Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şahıs tutuklandı
Son Haberler
MİT'ten yeni nokta operasyon! PKK’nın Sincar Genel Asayiş Sorumlusu öldürüldü
MİT'ten yeni nokta operasyon! PKK’nın Sincar Genel Asayiş Sorumlusu öldürüldü
İstanbulluların ulaşımla imtihanı! 155 yürüyen merdiven devre dışı!
İstanbulluların ulaşımla imtihanı! 155 yürüyen merdiven devre dışı!
Halk TV'de vatandaşa sokağa çıkma çağrısı yapıldı!
Halk TV'de vatandaşa sokağa çıkma çağrısı yapıldı!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Gaziantep'te çocukların kavgalarına ailelerde karışınca olanlar oldu! 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te çocukların kavgalarına ailelerde karışınca olanlar oldu! 1 ölü, 3 yaralı
Pendik'te akıllara durgunluk veren olay! Çocukların top oynamasına sinirlenen kadın taş ve bıçakla kovaladı
Pendik'te akıllara durgunluk veren olay! Çocukların top oynamasına sinirlenen kadın taş ve bıçakla kovaladı
Çok Okunanlar
Halk TV'de vatandaşa sokağa çıkma çağrısı yapıldı!
Halk TV'de vatandaşa sokağa çıkma çağrısı yapıldı!
Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi tarih açıklayarak verdi! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi tarih açıklayarak verdi! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Başkan Erdoğan, BM binasının girişindeki LGBTİ renkleri eleştirdi: 'Ne yapılmak isteniyor?'
Başkan Erdoğan, BM binasının girişindeki LGBTİ renkleri eleştirdi: 'Ne yapılmak isteniyor?'
Maaş 120 bin TL! Elon Musk, SpaceX firması için Türkçe bilen personel arıyor
Maaş 120 bin TL! Elon Musk, SpaceX firması için Türkçe bilen personel arıyor
Denizli’de FETÖ'ye darbe! 7 üyesi daha tutuklandı
Denizli’de FETÖ'ye darbe! 7 üyesi daha tutuklandı
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
Yorumlananlar
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı