MKE Ankaragücü 0 - 0 Arabam.com Konyaspor| Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 1.hafta maçında MKE Ankaragücü ile Arabam.com Konyaspor 0-0 berabere kaldı.

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MKE Ankaragücü 0 - 0 Arabam.com Konyaspor| Maç sonucu

10. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sehic'in hatalı pasında araya giren Zahid, ceza sahasının sağ çaprazındaki Chatzigiovanis ile topu buluşturdu. Yunan futbolcu, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

13. dakikada Chatzigiovanis'in sağ kanattan ortasında, arka direkte topu kontrol eden Marlon'un şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

MKE Ankaragücü 0 - 0 Arabam.com Konyaspor| Maç sonucu

47. dakikada Bruno Paz'ın sol kanattan ortasında arka direkte boşta kalan Calvo'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

49. dakikada sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında altıpasın gerisinde topla buluşan Beridze'nin şutunda kaleci Sehic, mutlak golü önledi.

85. dakikada Oğuz Ceylan'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

90+2. dakikada savunmanın arkasına sarkan Ali Sowe ceza sahası sol çaprazdan şutunu çekti, top uzak köşeden auta gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

MKE Ankaragücü, bir sezon sonra Süper Lig'de çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrıldı.

MKE Ankaragücü 0 - 0 Arabam.com Konyaspor| Maç sonucu

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Abdullah Durak (Dk. 83 Diack), Zahid, Chatzigiovanis (Dk. 68 Ariyibi), Pedrinho (Dk. 68 Ali Kaan Güneren), Beridze (Dk. 61 Jese), Macheda (Dk. 61 Ali Sowe)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 46 Muric), Rahmanovic (Dk. 46 Bruno Paz), Bytyqi (Dk. 86 Amilton), Cikalleshi (Dk. 72 Muhammet Demir)

Sarı kart: Dk. 90+4 Oğuz Ceylan (MKE Ankaragücü)

MKE Ankaragücü 0 - 0 Arabam.com Konyaspor| Maç sonucu

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