Stat: Eryaman

Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Cem Özbay

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Alperen Babacan, Yasin Güreler, İshak Çakmak (Dk. 67 Şahverdi Çetin), Abdullah Durak, Geraldo (Dk. 39 Ariyibi), Chahechouhe (Dk. 81 Eren Derdidyok), Murat Uçar (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Owusu (Dk. 67 Cem Ekinci)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Melih Altıkulaç (Dk. 18 Soner Gönül), Hasan Kılıç (Dk. 18 Berk Taşkın), Cihan Kahraman, Polat Yaldır (Dk. 46 Yasin Öztekin), Savicevic, Fofana, Tomane (Dk. 73 Tallo)

Sarı kartlar: Dk. 10 Melih Altıkulaç, Dk. 41 Cihan Kahraman, Dk. 66 Ali Ülgen (Yılport Samsunspor), Dk. 40 Yusuf Abdioğlu, Dk. 45+1 Murat Uçar (MKE Ankaragücü)

BAŞKENT EKİBİ YENİDEN SÜPER LİG'DE

Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen sarı-lacivertli ekipte futbolcular, teknik heyet ve tribünleri dolduran taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

SELAMÜN ALEYKÜM SÜPER LİG BİZ GELDİK ! ??#ŞampiyonAnkaragücü pic.twitter.com/80jlHkvEQT — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) May 1, 2022

BEŞİNCİ KEZ ÜST LİGE ÇIKTI

MKE Ankaragücü, tarihinde 5. kez alt ligden Süper Lig'e yükselmeyi başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018 sezonlarında istediği sonuçları alarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı. MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

2021-2022 sezonunda da mutlu sona ulaşan MKE Ankaragücü, 5. defa bu sevinci yaşadı.

ÜÇ BÜYÜKLERDEN SONRA LİGDE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN TAKIM

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de en fazla mücadele eden takımlar arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, tekrar mücadele etme hakkı kazandığı Süper Lig'de tarihinde 53. kez bulunacak.

Başkent temsilcisi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan 4. takım unvanına da sahip.

BAŞKAN KOCA İLK YILINDA İPİ GÖĞÜSLEDİ

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'e çıkmanın sevincini maç futbolcularıyla paylaştı.

Sezon başında yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Koca, ilk sezonunda takımının Süper Lig'e çıkmasının sevincini yaşadı.

Başkan Koca ve yönetimi maç sonu sahaya inerek futbolcularla birlikte tribünleri tek tek gezerek alınan başarıyı kutladı.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK DESTEK

Sarı-lacivertliler, Süper Lig coşkusunu tıklım tıklım doldurduğu Eryaman Stadı'nda yaşadı.

Tribünlerin tamamını dolduran Ankaragüçlüler, maç boyunca takımlarına büyük bir destek verdi.

(AA)