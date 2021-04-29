MKE Ankaragücü 0 - 1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren gol 84. dakikada Andre Sousa'dan geldi. Bu skorla Gaziantep FK puanını 54'e çıkardı, Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.

MKE ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇINDAN DAKİKALAR

10. dakikada Gaziantep FK savunmasında yaşanan anlaşmazlıkta topla rakip ceza sahası içinde buluşan Atila Turan’ın şutu az farkla soldan dışarıya çıktı.

13. dakikada rakip ceza sahasının ilk metrelerinde sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza sahası içine kadar sokuldu. Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Alper’in şutu üstten dışarıya çıktı.

19. dakikada rakip ceza sahası önünden süzülen topa yükselen Atila Turan, topu kafayla takım arkadaşı Embiya’nın önüne bıraktı. Topla buluşan Embiya’nın şutu az farkla dışarıya çıktı.

45+3. dakikada topla buluşan Alper Potuk'un rakip ceza sahası önünden .çektiği etkili sert şut az farkla dışarıya çıktı.

49. dakikada Ankaragücü defansının arkasına atılan uzun topla buluşan Maxim'in kaleci Korcan’la karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top sol taraftan auta çıktı.

67. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kitsiou’nun şutu az farkla dışarıya çıktı.

70. dakikada Emre Güral'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alper’in şutu kaleyi paralel geçerek auta gitti.

77. dakikada Kitsiou ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top az farkla yandan dışarı çıktı.

84. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Korcan'ın hatasında sol tarafta topla buluşan Kenan'ın pasında Alexandre topu ağlara gönderdi. 0-1