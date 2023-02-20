MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Sedat Ağçay getirildi.

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MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Sedat Ağçay getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevi takımda yardımcı antrenörlük yapan Sedat Ağçay'a verildi.

ÖMER ERDOĞAN İSTAFA ETMİŞTİ

Futbolu MKE Ankaragücü'nde 2020 yılında bırakan Ağçay, o dönemden bu yana kulüpte görev alıyor. Sedat Ağçay, son olarak teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenmişti.

Lige Mustafa Dalcı yönetiminde başlayan ve son olarak Ömer Erdoğan'la devam eden MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay, başkent ekibinde bu sezon görev alacak üçüncü teknik adam olacak.

MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevi Sedat Ağçay getirildi

ANKARAGÜCÜ'NDE TAKIMA BEŞ TAKVİYE YAPILDI

MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde şu ana kadar 4'ü yabancı 5 isme imza attırdı.

Sarı-lacivertliler, deneyimli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra Bosna Hersekli orta saha Andrej Dokanovic'i, Kongolu santrfor Bevic Moussiti-Oko'yu, Angolalı ofansif orta saha Milson'u ve Fransız sağ bek Enock Kwateng'i transfer etti.

KAYNAK: AA

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