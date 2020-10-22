Yurt içi ve yurt dışı taşımacılık şirketi olan MNG Kargo 2003 yılında kuruldu. Kargo şirketleri arasında en çok kullanılan firmalardan biri olan MNG Kargonun dağıtım, teslimat saatleri ve günleri sık sık araştırılıyor. Peki MNG Kargo MNG Kargo dağıtım, teslimat saatleri ve günleri neler? MNG Kargo çalışma saatleri 2020 kaç? MNG Kargo hafta sonu açık mı, saat kaça kadar çalışıyor?

MNG KARGO DAĞITIM VE TESLİMAT SAATLERİ

MNG Kargo'nun dağıtım ve teslimat saatleri de çok merak edilmektedir. MNG Kargo pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 09.00 - 18:00 arasında dağıtım ve teslimat yapmaktadır. Cumartesi günü ise dağıtım saatleri 09.00 - 14:00 arasındadır. Yani sabahtan öğlene kadar dağıtım ve teslimat yapılmaktadır.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır.

MNG KARGO HAFTASONU ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

MNG Kargo hafta sonu çalışma saatleri Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında hizmet verirken şubeler, Pazar günü ise kapalıdır.

MNG AÇILIMI NEDİR?

MNG'nin açılımı "Mehmet Nazif Günal" demektir. Mehmet Nazif Günal'ın baş harfleri MNG Kargo'yu oluşturmaktadır. MNG kargo 2003 yılında Mehmet Nazif Günal tarafından kurulmuştur. Merkezi İstanbul'dadır.

MNG kargonun 8 binden fazla çalışanı mevcuttur. Günde ortalama 600 bin adrese teslimat yapmaktadır.

MGN ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ İLETİŞİM

Kargolarınızın durumu, gönderilerinize ilişkin sorularınız ve MNG Kargo’ya ilişkin diğer konular için 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

MGN YURT DIŞI KARGO FİYAT LİSTESİ

Gönderi ücreti, hacimsel veya gerçek ağırlıktan hangisi büyükse ona göre hesaplanmaktadır.

Fiyatlara FSC dahil olup PTT vergisi eklenecektir.

Ek Elleçleme Ücreti Limitleri (Paket başı 3.5 USD)

En uzun kenarı 100 cm (39.5 inçten) veya ikinci uzun kenarı 76 cm (30 inçten) uzun olan tüm paketler Gerçek ağırlığı 32 kg’dan (70 libre) fazla olan tüm paketler Paket başına ortalama ağırlığın 32 kg’dan fazla olması durumunda konşimentodaki her paket için ayrı ücret hesaplanır. Metal veya ahşaptan yapılmış harici bir gönderi konteynırındaki tüm kalemler

Büyük Paket Ek Ücreti (Paket başına 95 USD)

Bir paketin Büyük Paket Sayılması için uzunluk artı çevre uzunluğunun (Çevre uzunluğu=(2xGenişlik+2x yükseklik) 300 Cm’yi aşması,ancak maksimum boyut olan 400 cm’yi aşmaması gerekmektedir.Büyük paketler için minumum faturalandırabilinir ağırlık 40 Kg’dır.

Limit Aşım Ücreti (145 USD)

Gerçek ağırlı 70 Kg’dan fazla olan ya da 270 cm’yi geçen veya uzun kenarla çevre uzunluğunun toplamı 400 cm’yi aşan paketler kabul edilmeyecektir.Küçük paket sisteminde bulunmaları durumunda bunlara ek bir ücret uygulanacaktır.Uzun kenarla çevre uzunluğunun toplamı 400 cm’yi geçen paketlerde Büyük Paket Ek Ücreti uygulanacaktır.