MNG Kargo'da yeni dönem! Artık resmen Almanların oldu!

Türkiye’de kargo alanında faaliyet gösteren MNG Kargo Alman DHL Firması'na satıldı.

Türkiye'de kargo sektöründe faaliyet gösteren MNG Kargo'nun Alman DHL firmasına satış işlemi resmen onaylandı. Hisse devri işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte MNG Kargo, resmi olarak DHL ailesinin bir parçası haline geldi.

DHL Group'un, Türk kargo teslimat şirketi MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (MNG Kargo) ve iştiraklerini satın alma işlemi tamamlandı.

DHL eCommerce CEO'su Pablo Ciano, "MNG Kargo'nun kargo teslimat hizmetlerindeki uzmanlığı ve Türkiye içindeki geniş ağı, Türkiye'deki hizmet teklifimizi daha da genişletmemize ve sınır ötesi Avrupa kargo ağımızı geliştirmemize yardımcı olacak. Yeni çalışma arkadaşlarımıza sıcak bir 'hoş geldiniz' diyoruz ve yurt içi ve yurt dışında muazzam e-ticaret potansiyelinden birlikte yararlanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

MNG Kargo, Türkiye'nin tüm şehirlerinde 27 transfer merkezi ve 800'den fazla şubesi ile hizmet vermektedir. Bu satın alma, Türkiye'de halihazırda mevcut olan çeşitli DHL bölümleriyle iş birliği yaparak, DHL Group müşterilerinin Türkiye içinde ve sınır ötesinde benzersiz lojistik tekliflerinden faydalanmasını sağlayacak.

Kaynak: Haber3.com