Mo Dabre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mo Dabre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mo Dabre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mo Dabre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mo Dabre 22 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Mohammad Dabre şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mo Dabre Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mo Dabre'nin Worthing FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Mo Dabre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mo Dabre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Ağustos 2021 yılında Swindon Town
25 Şubat 2022 yılında Chippenham
31 Mayıs 2022 yılında Swindon Town
23 Eylül 2022 yılında Banbury
31 Ekim 2022 yılında Swindon Town
11 Kasım 2022 yılında Worthing
1 Ocak 2023 yılında Swindon Town
9 Şubat 2023 yılında Worthing
31 Mayıs 2023 yılında Swindon Town
Mo Dabre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mo Dabre şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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