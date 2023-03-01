Mo Jammeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mo Jammeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mo Jammeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mo Jammeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mo Jammeh {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Gambiya uyrukludur.Gerçek adı da Modou-Lamin Jammeh şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mo Jammeh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lancing futbol takımında oynamaktadır. FC Lancing takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Mo Jammeh'nin FC Lancing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mo Jammeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mo Jammeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Worthing
3 Mayıs 2021 yılında Fortune FC
17 Ağustos 2021 yılında Worthing
9 Ekim 2021 yılında Littlehampton
21 Kasım 2021 yılında Worthing
1 Ocak 2022 yılında FC Lancing
31 Mayıs 2022 yılında Worthing
25 Kasım 2022 yılında FC Lancing
Mo Jammeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mo Jammeh şuan FC Lancing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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